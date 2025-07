Botafogo su Taremi: l’ANNUNCIO definitivo sul suo futuro

Dopo una stagione avara di soddisfazioni, Mehdi Taremi è già pronto a lasciare l’Inter. Non ci sarà spazio per l’iraniano nel progetto di Chivu, con il club e il giocatore già d’accordo sull’addio in questa sessione di mercato. Nelle ultime ore, sembra essersi fatto concreto l’interesse del Botafogo nei suoi confronti.

A intervenire sulla trattativa è stato proprio il direttore sportivo del club brasiliano. Léo Coelho, intervistato da Amazon, ha risposto sull’interesse per Taremi, confermando un primo tentativo, ma annunciando come il Botafogo non sia intenzionato ad andare fino in fondo.

Queste le sue parole:

“Ci sono state trattative preliminari, ma si è trattato solo di una consultazione. Anche i suoi agenti hanno chiesto informazioni e hanno fatto le loro richieste. Abbiamo discusso a lungo, ma abbiamo scelto di non approfondire la questione, perché abbiamo altre esigenze”.