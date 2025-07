Occhio all’addio nell’Inter: sondaggi per un titolare

Ripartita ufficialmente la nuova stagione con il ritiro ad Appiano Gentile, l’Inter non ha ancora terminato le sue mosse in fase di calciomercato. L’operazione Lookman sta tenendo i tifosi con il fiato sospeso, ma qualche sorpresa potrebbe arrivare anche in uscita.

Rientrato il caso Calhanoglu e con Bisseck che sembra destinato a rimanere, il nuovo nome che potrebbe finire sulla lista dei partenti potrebbe essere quello di Benjamin Pavard. A riportare la notizia è Sport Mediaset.

Per il difensore francese, infatti, sarebbero arrivati alcuni sondaggi da diversi club europei. Pavard, infatti, sarebbe tra i giocatori più richiesti dell’Inter, sebbene al momento non ci sia alcuna conferma su una sua possibile partenza.