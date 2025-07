“Si cerca il giusto incastro”: affare in Serie A per l’Inter

In questi ultimi giorni del mese di luglio la dirigenza dell’Inter è impegnata, oltre che nell’affare Ademola Lookman con l’Atalanta, anche sul fronte delle uscite dove ci sono diverse questioni aperte che la società vuole provare a chiudere. L’obiettivo è infatti quello di snellire la rosa di Chivu e anche quello di fare cassa con queste cessioni.

Un giocatore che può presto lasciare l’Inter è Sebastiano Esposito, in Serie A piace a diverse squadre e fra queste ci sono Parma, Fiorentina e Cagliari. Quest’ultimo è uno dei club che al momento ha più chance di mettere sotto contratto il fratello di Pio e cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, come riferisce Alfredo Pedullà.

Già ad inizio mese infatti la società sarda veniva indicata come una possibile meta per il classe 2002, salvo poi vedere la pista raffreddarsi. Il Cagliari però adesso alla ricerca dell’incastro giusto per completare l’innesto dell’ex Empoli: costo dell’operazione da 7 milioni di euro, un buon incasso per l’Inter considerando che Esposito va in scadenza nel 2026.