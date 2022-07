Inter, all-in su Bremer: c’è la Juventus ma Marotta vuole spingere

Si sta per decidere il futuro di Gleison Bremer. Il brasiliano è in ritiro con il Torino in Austria: ieri, dopo l'allenamento, è stato protagonista di un lungo colloquio con il d.t. dei granata Vagnati. Nell'amichevole di oggi tra Torino e Eintracht, secondo il Corriere della Sera, Bremer partirà dalla panchina: può essere un segnale di mercato?