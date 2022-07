Tegola Dalbert, crociato rotto: ecco quanto peserà sulle casse dell’Inter

Il brasiliano resterà all'Inter per i prossimi mesi

L'avventura nerazzurra di Dalbert non ha mai spiccato il volo e, anzi, le brutte notizie non finiscono. Come ufficializzato ieri dall'Inter, il brasiliano ha subito un infortunio, riportando una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: si dovrà operare nei prossimi giorni.