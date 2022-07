CdS – Dybala, il retroscena: “All’Inter era convinto solo Marotta”

Paulo Dybala e l' Inter , una questione che va avanti da mesi ormai. Ne abbiamo parlato nell'ultimo numero della nostra newsletter , il Corriere dello Sport, poi, ha rivelato un ulteriore - e interessante - retroscena sulla trattativa di mercato. In questo momento, Napoli e Roma sembrano essere le due possibili destinazioni della Joya: l'Inter è sullo sfondo.

Anche perché, come scrive il quotidiano: "Solo Beppe Marotta era entusiasta di fare questa operazione, ma Inzaghi non ha mai visto la Joya nei suoi piani e lo stesso Ausilio non era convinto."