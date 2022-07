SM – Il PSG avvisa: per Skriniar 60 milioni, o si cambia obiettivo. Trattativa con l’Inter in standby

L'edizione odierna di SportMediaset riporta un aggiornamento importante riguardo la trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain per Milan Skriniar . Secondo l'emittente, le contrattazioni tra i due club sarebbero prossime ad uno stallo dovuto alle distanze apparentemente inconciliabili tra le rispettive posizioni. L'Inter, che inizialmente aveva chiesto 80 milioni, non vuole scendere sotto i 70 per approvare la cessione di Skriniar . Il PSG, dal canto suo, ha invece dettato la linea: stop alle spese folli e ad accontentare qualsiasi richiesta. L'ultima offerta arrivata è di 53 milioni più 7 di bonus , prontamente respinta dall'Inter.

L'uomo mercato dei parigini Luis Campos, al momento, non sembra propenso a rialzare ulteriormente la proposta. A questo punto la trattativa rischia di arenarsi, con il PSG che inizia a guardarsi intorno per obiettivi alternativi e l'Inter che, a livello di tempistiche, non ha particolare fretta nel dover cedere un pezzo pregiato come il difensore slovacco.