Mercato – Bremer-Inter, presto la svolta? Previsto incontro con il Torino

Mentre si avvicinano i colpi Dybala e Lukaku, l'Inter non perde di vista nemmeno Gleison Bremer. Il brasiliano è l'obiettivo primario in difesa per i nerazzurri che presto incontreranno il Torino. Come riporta il Corriere dello Sport, è previsto per la settimana prossima un meeting tra Cairo, presidente dei granata, e i dirigenti Beppe Marotta e Piero Ausilio.