L’Inter vuole chiudere per Bremer: Inzaghi ha le idee chiare in difesa

Il mercato dell'Inter va avanti ma, in realtà, si guarda molto indietro. Un reparto su cui lavoreranno molto i nerazzurri infatti sarà la difesa. Le parole di Marotta, rilasciate ieri a Rai Radio 1, fanno presagire una possibile uscita tra i tre centrali di difesa. Per questo motivo, l'Inter si muoverà presto in modo definitivo per Gleison Bremer: il brasiliano è il primo obiettivo di mercato in difesa.