Inter, entusiasmo alle stelle: volano i numeri della campagna abbonamenti

L'onda dei tifosi nerazzurri in vista della prossima stagione

I tifosi nerazzurri si dimostrano ancora una volta unici. Dopo una stagione che ha regalato diverse soddisfazioni (ma anche una grossa delusione) la campagna abbonamenti dell'Inter sta volando. Saranno le voci di mercato, "l'effetto Lukakue Dybala", ma l'amore per l'Inter non finisce mai: lo conferma il numero di tessere acquistate finora per la prossima stagione.