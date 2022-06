Dybala-Inter, trattativa in stand-by: cosa è cambiato nelle ultime ore

I nerazzurri riflettono sul colpo a parametro zero dell'argentino

Alessio Murgida

Durante il vertice di ieri, la dirigenza e il tecnico dell'Inter (sotto gli occhi di Zhang) non hanno parlato soltanto di Lukaku. C'è stato modo anche di toccare altri temi, tra i quali proprio quello dell'arrivo di Dybala. L'operazione legata all'argentino - come scrive La Gazzetta dello Sport - è ora in stand-by. L'Inter resta convinta che si tratti di un'occasione da cogliere ma, in questo momento, Inzaghi e i dirigenti stanno facendo delle riflessioni sul parco attaccanti.

L'arrivo sempre più vicino di Lukaku, crea una situazione di sovraffollamento lì davanti: sì, insomma, ci devono essere delle uscite. Se Sanchez (in qualche modo) saluterà sicuramente l'Inter, lo stesso non si può dire per uno tra Dzeko o Correa. L'argentino non ha ricevuto nessun interesse, per il bosniaco invece c'è stato qualche movimento timido (l'ultimo di questi, quello del Valencia).

Marotta avrebbe dovuto incontrare l'entourage di Dybala tra oggi e domani ma non è stato fissato nessun appuntamento: in questo momento, l'Inter non può e non vuole spingere per Dybala. Bisogna aspettare che cambi qualcosa nell'attacco dell'Inter.