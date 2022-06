Mercato – Il PSG alza l’offerta per Skriniar: la risposta dell’Inter

I parigini non si arrendono per Skriniar

Alla fine è arrivato il rilancio da parte del PSG per Milan Skriniar: il club parigino ha alzato l'offerta da 50 milioni di euro a 60 milioni, riporta La Gazzetta dello Sport. É un segnale forte, ma per l'Inter le cifre ancora non quadrano: Marotta&co vogliono 80 milioni di euro.