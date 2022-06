Inzaghi, presto sarà ufficiale il rinnovo con l’Inter: spunta un retroscena

É arrivato il momento del rinnovo di Simone Inzaghi . Secondo La Gazzetta dello Sport , l'annuncio dovrebbe arrivare addirittura oggi: ad ogni modo si tratta di un passo importante per l' Inter e per lo stesso tecnico. Inzaghi, infatti, rinnoverà fino al 2024 (con opzione fino al 2025) con un aumento di ingaggio da 4 a 5 milioni di euro .

Un aumento meritatissimo per Inzaghi che intanto continua a seguire passo dopo passo il mercato dell'Inter, avendo contatti costanti con il d.s. Piero Ausilio. Intanto, è spuntato un retroscena dal primo vertice di mercato - quello del 24 maggio - tra Inzaghi e la dirigenza: "La delusione per lo scudetto finito al Milan era viva - si legge dalla Rosea - Ma lì Inzaghi ha mostrato grande voglia di riscatto. Ha dato la spinta a società e dirigenti. In 48 ore è cambiato il suo umore. Perché ha capito che, nonostante le necessità di bilancio e dunque la rinuncia ad almeno un big, avrebbe avuto per le mani una squadra ancora più forte, con l’obiettivo di andare a prendersi la seconda stella. Di più: quel giorno il tecnico aveva chiesto una rosa completa per l’inizio del ritiro".