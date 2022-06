Inter, definite le prime tre amichevoli per la nuova stagione: ecco le date

Secondo il Corriere dello Sport, sarebbero stati già decisi avversari e giorni delle prime tre amichevoli dell’Inter in vista della nuova stagione. Come già noto, i ragazzi di Inzaghi non parteciperanno ad alcuna tournée in giro per il...

Secondo il Corriere dello Sport, sarebbero stati già decisi avversari e giorni delle prime tre amichevoli dell'Inter in vista della nuova stagione. Come già noto, i ragazzi di Inzaghi non parteciperanno ad alcuna tournée in giro per il mondo, preferendo il consueto ritiro estivo - che comincerà ad inizio luglio - ad Appiano Gentile. Inoltre, l'AD Beppe Marotta non ha fatto mistero di voler regalare all'allenatore una squadra grossomodo già pronta per quelle date, così da agevolargli il lavoro a fronte di una stagione che si preannuncia lunga, densa di impegni e con la novità del Mondiale in inverno.