L’Inter rilancia per Lukaku, la Gazzetta: “C’è stato l’intervento di Inzaghi”

Nelle tre ore del vertice di mercato che si è tenuto ieri in sede Inter , Inzaghi ha fatto capire una cosa in modo chiaro: il ritorno di Romelu Lukaku è una priorità. Come racconta La Gazzetta dello Sport , all'incontro era presente anche Zhang che ha manifestato il suo scettiscismo per le cifre dell'operazione Lukaku.

Il presidente nerazzurro ha sottolineato come l’investimento complessivo da 22 milioni di euro per un calciatore solo in prestito è un impegno che merita riflessione e approfondimento. In questo senso, è stato decisivo il ruolo di Inzaghi: "Ha spinto con forza affinché il presidente capisse l’importanza di Lukaku, la centralità nel progetto tattico, la necessità - oltre che l’opportunità - di avere un calciatore per certi versi unico, in grado di spostare punti", si legge dalla Rosea.