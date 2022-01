Bremer ha già detto di sì all’Inter: cosa può succedere a giugno

Ora c'è da convincere il Torino a cedere il centrale brasiliano

L'indiscrezione delle ultime ore, secondo il Corriere dello Sport, è il sì di Gleison Bremer all' Inter in vista di quest'estate. Le prossime settimane serviranno per convincere Urbano Cairo alla cessione del suo gioiellino brasiliano, valutato 20 milioni di euro dal presidente del Torino .

Bremer si è messo in mostra nelle ultime due stagioni e ha tutte le caratteristiche giuste per essere un difensore top a livello internazionale. Nel caso di un addio di de Vrij a fine anno, rappresenterebbe la mossa giusta per la difesa a 3 nerazzurra. Senza contare, poi, che Matthias Ginter è sempre più vicino al club nerazzurro a parametro zero. Marotta e Ausilio vogliono consegnare a Inzaghi il prossimo anno, se possibile, una difesa ancora migliore e più completa.