Onana all’Inter a giugno: quale sarà il futuro di Samir Handanovic?

Ruolo alla "Buffon" oppure addio a fine stagione per Handanovic?

L'Inter sta valutando con attenzione il rinnovo di Handa (il suo contratto è in scadenza a giugno 2022), anche se l'agente Fali Ramadani, secondo La Gazzetta dello Sport, lo starebbe offrendo a diverse squadre. Samir però è stato chiaro: non si vede da nessun'altra parte e sarebbe disposto al ruolo di secondo portiere (come Buffon con Szczesny ai tempi di Marotta alla Juventus) per agevolare l'ambientamento di Onana.