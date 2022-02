Brozovic-Inter, nessun allarme Barcellona: dopo il Derby l’annuncio

I tifosi possono stare tranquilli

Rinnova o non rinnova? Ogni giorno che passa l'ansia ed il timore sale nei tifosi dell' Inter , che non possono ancora dormire sonni tranquilli sul futuro di Brozovic. Il croato infatti, nonostante le tante rassicurazioni avute nelle settimane passate, non ha ancora firmato il prolungamento del contratto. E le recenti voci su un affondo del Barcellona , non hanno certo disteso il clima.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, non c'è da aver paura. Brozovic ha scelto da tempo di sposare la causa dell'Inter e né il Barcellona né altre squadre potranno fargli cambiare idea. La firma è una semplice formalità, così come l'annuncio, che arriverà dopo il Derby. Finora ha tardato semplicemente perché è un contratto molto pesante e importante, sia per il club sia per il giocatore. E quindi, va rivisto in ogni sua parte fino allo sfinimento, per far sì che non ci sia alcun fraintendimento. Una volta ultimata la revisione finale e scollinato questo periodo di partite di fuoco, il matrimonio da ufficioso diventerà ufficiale e, finalmente, saprà da fare.