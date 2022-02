Perché non è ancora arrivato l’annuncio del rinnovo di Brozovic

Si attende l'ok da parte della Federcalcio per il rinnovo di Brozovic

Il rinnovo di Brozovic ha cannibalizzato i discorsi sull' Inter nelle ultime settimane, ne siamo consci. Ma l'importanza del giocatore - all'interno del sistema nerazzurro - è evidente: la cosa importante da sapere e che, come confermano più fonti, l'accordo è stato trovato. Molti di voi però potrebbero chiedersi perché allora non è stato ancora annunciato ufficialmente il rinnovo del croato.

Ci risponde Tuttosport che scrive: "Per l'annuncio ufficiale si attende il via libera da parte della Federcalcio dopo che l'avvocatessa che ne cura gli interessi ha completato l'iter per l'iscrizione all'albo dei procuratori".