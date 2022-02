Mercato – L’Inter monitora il futuro di Acerbi: cosa succede

In agenda un incontro tra la società biancoceleste e gli agenti del difensore

Acerbi ha vissuto diverse difficoltà in questa stagione alla Lazio . Prima il rendimento in campo non sempre eccellente, poi la contestazione degli ultras - nei suoi confronti - a dicembre.

Il futuro non sembra essere così chiaro per il difensore, a maggior ragione con l'estremo interesse mostrato dalla Lazio per Alessio Romagnoli (stesso ruolo di Acerbi): così, è in agenda un incontro tra la società biancoceleste e gli agenti dell'ex Sassuolo.