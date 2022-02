Carnevali: “L’Inter tra le prime su Scamacca: non è scontato che Frattesi parta”

Il ds del Sassuolo: "Scamacca? Per il momento non ci sono chiusure o accordi"

"Per Frattesi ci sono attenzioni da parte di tante società italiane e straniere. Arriverà a grandi livelli, ma non è scontato che parta in estate : potrebbe anche rimanere".

"Sono legatissimi e questo li può aiutare. Scamacca, essendo un attaccante, ha tantissimo mercato ed è già in orbita nazionale. L’Inter è stata tra le prime ad informarsi, ma ha ricevuto richieste anche dall’estero. Per il momento non ci sono chiusure o accordi. Bisogna capire qual è il momento giusto anche per loro".