Come hanno giocato veramente Scamacca e Frattesi contro l’Inter

Grande prova di entrambi i gioiellini neroverdi

Pietro Magnani

LA PARTITA DI SCAMACCA E FRATTESI — L'Inter butta via l'occasione per ritornare in testa alla classifica nonostante la partita in meno non approfittando del passo falso del Milan con la Salernitana ed uscendo meritatamente sconfitta dal match casalingo contro il Sassuolo. L'approccio dei ragazzi di Inzaghi è stato completamente sbagliato e le seconde linee impiegate si sono mostrate come al solito inadeguate. Tuttavia, nonostante i grandi demeriti dell'Inter, vanno dati dei meriti anche al Sassuolo, che ha giocato una grande partita senza paura. E gran parte dei meriti della vittoria neroverde vanno ai due gioiellini proprio nel mirino dell'Inter, Scamacca e Frattesi. Vediamo nel dettaglio come si sono comportati ieri pomeriggio a San Siro i due pupilli di Marotta.

LA PARTITA DI FRATTESI Il giovane centrocampista, identificato come un perfetto vice Barella per la prossima stagione, si è messo in mostra anche ieri a San Siro, spadroneggiando nella mediana sconclusionata e senza leader dell'Inter. L'assenza di Brozovic ha permesso, soprattutto nel primo tempo, ai centrocampisti neroverdi di banchettare sulle spoglie dei Campioni d'Italia, con proprio Frattesi a tirare le file degli assalti ospiti. La sua, pur senza goal o assist, rimane una partita sontuosa, sia dal punto di vista della qualità che della quantità. In 72 minuti di gioco, Frattesi ha giocato 38 palloni, riuscendo a mandare a buon fine 26 passaggi, con una percentuale di passaggi riusciti dell'84%, nonostante sia stato il terzo giocatore del Sassuolo per pressing avversario ricevuto in fase di possesso. Non male, considerato che, sulla carta, il ragazzo non è nemmeno un regista puro. Di questi palloni, ben 9 sono poi stati mandati in avanti, segno della sua predisposizione ad offendere e a cercare la verticalità.

Non solo qualità però, anche tanta, tanta quantità. Frattesi infatti corre parecchio e... molto veloce. Il "Barella 2.0" è stato infatti il terzo giocatore neroverde per media di velocità di corsa, con 10,82 km/h e addirittura il primo per velocità di punta sullo sprint (32,55 km/h) secondo in partita solo a Dimarco dell'Inter, di pochissimo più veloce. Insomma una gara da incorniciare e, forse, proprio quello che serviva per convincere l'Inter a fare il grande passo ed investire su di lui. A condire il tutto anche 6 palloni recuperati, a conferma della sua importanza da entrambi i lati del campo.

Ad ennesima riprova del suo valore, la (strana) uniformità di giudizio dei quotidiani nel valutare la sua partita al Meazza:

VALUTAZIONE DI LA GAZZETTA DELLO SPORT: 7"La versione neroverde di Barella. Non smette mai di correre, tagliare e ricucire. Corre con giudizio, mai a vuoto e sa sempre a chi indirizzare il pallone".

VALUTAZIONE DI TUTTOSPORT: 7"Gioca una gara sontuosa, dimostrando perché l'Inter lo vorrebbe come controfigura di Barella".

VALUTAZIONE DEL CORRIERE DELLO SPORT: 7"Interdizione, palleggio e inserimenti: prova da grande nonostante sia alla prima stagione in A. Ecco perché l'Inter lo segue".

LA PARTITA DI SCAMACCA Anche l'altro gioiello di casa Sassuolo nel mirino dell'Inter non ha sfigurato ieri al Meazza, anzi. Proprio nel momento più buio degli attaccanti nerazzurri, il numero 9 del futuro ha piazzato una prestazione sontuosa, tanto per solleticare ancora di più le fantasie di Marotta ed Ausilio per il mercato estivo. Scamacca ieri infatti ha fatto tutto quello che gli attaccanti dell'Inter da settimane non riescono più a fare: corsa, lotta, aiuto alla squadra e apertura di spazi. Il tutto poi, che non guasta mai, condito da un goal pesante e da centravanti vero.

Come il suo grande amico Frattesi, anche Scamacca è rimasto in campo 72 minuti, tempo sufficiente per stupire tutti e lasciare il segno. Scamacca infatti ottimizza quando gli arriva, segnando il goal del 2 a 0 con l'unico tiro in porta della sua partita. Il suo lavoro è stato cruciale in fase di ripartenza, dato che la squadra si affidava praticamente sempre alle sue doti aeree per le sponde, nonostante la marcatura a uomo di De Vrij, forse il meno peggio ieri nella difesa dell'Inter. I 3 recuperi sono la ciliegina sulla torta: il suo spirito da guerriero si dimostra importantissimo nell'economia della partita anche proprio per il modo in cui riesce a sradicare il pallone dai piedi avversari. Un mix perfetto tra tradizione e modernità, riaffermato con una partita di grande maturità. Può essere davvero lui l'attaccante della svolta per l'Inter: carattere e mezzi certo non gli mancano.

Come per Frattesi, anche qui i quotidiani sono in linea sulla sua grande partita:

VALUTAZIONE DI LA GAZZETTA DELLO SPORT: 7,5 "Pilastrone d'attacco, nei primi 20-25 minuti liofilizza l'Inter con spizzate e fughe che aprono voragini. Poi decide di lasciare un segno con un goal da centravanti classico e astuto".

VALUTAZIONE DI TUTTOSPORT: 7"Fa a sportellate con De Vrij e segna un goal facilissimo proprio sotto la Nord che presto sarà la sua Curva".

VALUTAZIONE DEL CORRIERE DELLO SPORT: 7,5"Al decimo centro in A aggiunge una grande prova: difende palloni, fa salire la squadra e non sparisce mai dal match".

CONCLUSIONI I due principali obbiettivi del mercato estivo dell'Inter quindi si sono messi bene in mostra ieri contro i nerazzurri. Giovani e ambiziosi, hanno messo in ginocchio quella che, forse, sarà la loro futura squadra. La formazione di Inzaghi, si è scoperta vulnerabile e con la coperta corta, ed ha estremamente bisogno di calciatori di qualità e quantità, dotati di una forte di personalità. Proprio come Frattesi e Scamacca.

A giugno servirà una mini rivoluzione, specie nelle seconde linee: ad oggi la panchina dell'Inter non offre ricambi adeguati. Scamacca è il 9 del futuro, come piace ad Inzaghi e, sotto l'ala protettiva di Dzeko, può diventare davvero una grande punta, anche in ottica nazionale. Frattesi è per ora visto da tutti come il vice Barella; non è però da escludere che con gli anni, seppur con caratteristiche diverse, non possa invece diventare un vero e proprio regista. Un vice Brozovic più propositivo e votato "agli strappi", meno tecnico e più muscolare. Il suo acquisto potrebbe in prospettiva riempire due slot del centrocampo e non solo uno. E mai come ieri si è visto come l'assenza di un regista in panchina pesi nel rendimento dell'Inter.

Certamente i due non potranno risolvere con la bacchetta magica tutti i problemi di rosa dei nerazzurri. Sono giovani e avranno bisogno di maturare ancora parecchio, di affinarsi e fare esperienza. Tuttavia la speranza è che, dopo delle prestazioni maiuscole come quelle di ieri, la società si sia convinta definitivamente a fare il grande passo e investire pesantemente sui due. Specie visto che alcuni membri della rosa attuale sembrano meno intoccabili rispetto a prima...