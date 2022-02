Inter-Sassuolo, moviola GdS: “Fallo su Calhanoglu, gol dell’0-1 irregolare”

La moviola sull'episodio Calhanoglu-Berardi del primo gol neroverde

Gli episodi, arbitrali o meno, non bastano per giustificare il crollo dell'Inter contro il Sassuolo di ieri sera. I nerazzurri hanno sbagliato l'atteggiamento, ma sicuramente di dubbi sul primo gol del Sassuolo ci sono. Berardi interviene su Calhanoglu e recupera la palla che poi metterà dentro Raspadori (con complicità di Handanovic), su questo episodio La Gazzetta dello Sport scrive: "Tutto (quasi) bene tranne l’episodio iniziale che fa scattare il vantaggio all’8’ p.t. firmato Raspadori: è più un errore che no".