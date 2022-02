Inter-Sassuolo, le PAGELLE: nerazzurri senza testa, disastro generale

I voti e i giudizi ai protagonisti del match di serata

HANDANOVIC 5 - Rispetto per un uomo che ha fatto la storia dell'Inter, ma i bassi di questa stagione non si sono mai visti con questa frequenza. Poteva fare molto, molto di più sul gol di Raspadori: un tiro centrale gli passa sotto le gambe. Inutile citare il consueto immobilismo sul raddoppio neroverde.

DE VRIJ 6,5 - Non sempre perfetto nel duello contro Scamacca, oggi però non gli si possono attribuire delle colpe.

DARMIAN 6 - In attacco non incide, così come in difesa. 45' senza infamia e senza lode. (46' DUMFRIES 6 - Non crea nulla di particolare, non riesce a essere esplosivo.)