Dall’Inghilterra – Il Burnley piomba su Ashley Young: il calciatore tentenna

L'esterno inglese ha ricevuto anche un'offerta per il rinnovo dall'Inter

Non è ancora chiaro quello che sarò il futuro di Ashley Young nella prossima stagione. L'esterno inglese, che sembrava destinato sul mercato al ritorno in Premier League per via della scadenza di contratto con l'Inter, la scorsa settimana ha ricevuto in maniera inaspettata un'offerta dal club nerazzurro per estendere il proprio accordo di un'altra stagione. In Inghilterra, però, insistono sulla possibilità di un ritorno in patria, possibilmente con la maglia del Watford dove aveva lasciato ottimi ricordi prima di esplodere con Aston Villa e Manchester United.