Si scalda l’asse Milano-Cagliari: scambio in vista tra Nainggolan e Pavoletti?

Secondo quanto riporta Calciomercato.com nelle ultime ore si sta scaldando la pista che porterebbe Pavoletti all’Inter e Nainggolan al Cagliari già nel mercato di gennaio. Il belga è ormai fuori dal progetto di Antonio Conte e per sopperire alle richieste dei nerazzurri, Marotta potrebbe optare per uno scambio alla pari.

Pavoletti non è più titolare nel Cagliari dopo le ultime due stagioni tribolate sotto il punto di vista degli infortuni, ma come quarta punta fisica potrebbe essere perfetta per Conte: non creerebbe problemi a stare in panchina e sarebbe il coronamento della sua carriera.

Inter e Cagliari ne hanno già parlato durante la partita disputata domenica in Sardegna, ma sicuramente ci saranno altri contatti nelle prossime settimane: l’asse Milano-Cagliari è sempre più caldo.

