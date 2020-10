Futuro in Grecia per Asamoah? Spunta il Paok: sfida a Sampdoria e Brescia

Asamoah, dopo aver rescisso il contratto con l’Inter, è ancora alla ricerca di una squadra da cui ripartire. Il futuro del ghanese però potrebbe non essere più in Italia ma bensì in Grecia.

Come riportato da Tuttomercatoweb infatti, Asamoah sarebbe stato proposto sul mercato al Paok insieme all’ex centrocampista del Borussia Dortmund, Shinji Kagawa, anche lui senza contratto.

In Ghana invece si parla ancora di un possibile approdo dell’ex Inter alla Sampdoria, nonostante l’interesse vivo del Brescia.

