Social – L’Inter suona la carica in vista del derby: “Per la città, per la squadra e per i nostri colori”

Ad Inter-Milan mancano ancora diversi giorni ma a Milano già si respira aria di derby. Un match importante per entrambi i club, con Conte che deve fare i conti con diverse assenze legate al coronavirus.

Il club però non si arrende e ha suonato la carica sui social con un post e un messaggio destinato a tutto l’ambiente nerazzurro: “Pronti a far sentire la vostra voce? Per la città, per la squadra, per i nostri colori”.

Ecco il tweet:

