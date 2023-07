Il nome di Alvaro Morata sembra sempre più sfumato sui taccuini dell’Inter, ma la caccia all’attaccante continua e per un profilo che può uscire di scena ce n’è evidentemente un altro che prende quota. In questo senso attenzione a Beto, roccioso classe ’98 dell’Udinese. Ne parla La Gazzetta dello Sport che sostiene che il portoghese bianconero sarebbe l’unico giocatore della Serie A dai parametri tecnici ed economici corretti che la dirigenza nerazzurra sta considerando. Anzi, il quotidiano sottolinea che Beto “piace parecchio” ad Appiano Gentile. E visti anche i contatti già in corso con l’Udinese per Samardzic chissà che non possa nascere davvero qualcosa di concreto a breve.

L’opinione di Passione Inter

Beto arriva da due stagioni in Serie A in cui è andato in doppia cifra di gol (11 il primo anno, 10 il secondo). Grande forza fisica (alto 1,94), è più abile ad attaccare la profondità che a riempire l’area di rigore, cosa che ad ora manca in rosa. Difficile al momento immaginare un incastro tattico con Thuram, sarebbero dunque più alternativi.