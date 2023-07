La priorità ora è chiudere l’operazione Yann Sommer e mettere a disposizione di Simone Inzaghi il nuovo difensore. Di pari passo però è arrivato il momento di entrare nel vivo delle discussioni per l’attaccante da aggiungere a Lautaro Martinez, Thuram e Correa, sempre che rimanga e non apra anche una seconda necessità offensiva. In Giappone si farà sul serio.

Innanzitutto Inzaghi vuole testare per bene Marcus Thuram nell’amichevole contro l’Al-Nassr, dopodiché la truppa interista si sposterà a Tokyo dove sarà raggiunta da Piero Ausilio (mentre Marotta rimarrà in Italia). Con l’arrivo del Ds, secondo il Corriere dello Sport andrà in scena un vertice nel quale si prenderà una decisione sull’attaccante per poi partire all’assalto durante la prossima settimana.

I nomi restano per il momento quelli che stanno circolando. Dipendesse solo dall’allenatore, probabilmente Morata sarebbe già nerazzurro. Via via però sta perdendo quota in favore di un Folarin Balogun dell’Arsenal che pare il preferito della dirigenza che prova a spuntare un prezzo più basso rispetto agli oltre 40 milioni richiesti. L’idea potrebbe essere quella di spostare sull’americano il pacchetto da 35+5 previsto per Lukaku. Tra le alternative Beto sembra aver scavalcato Taremi in quanto più rodato in Serie A, mentre sullo sfondo rimane Scamacca che potrebbe rientrare in corsa in caso di addio di Correa, scrive il quotidiano romano.