Bremer-Inter, si inserisce la Juve con un’arma in più. E spunta l’incognita sulla clausola

La trattativa tra Inter e Torino per Bremer sta andando per le lunghe, così la Juventus prova ad inserirsi con un'arma in più nel suo arsenale. Secondo l'edizione odierna di SportMediaset infatti, i bianconeri si preparano a fare i conti con l'addio di Matthijs DeLigt, che sommato a quello già ufficiale di Chiellini costringe il club a correre ai ripari. E a questo proposito, il neo acquisto dal Frosinone Federico Gatti può tornare utile: non per rinforzare la difesa della Juventus però, bensì come contropartita tecnica per arrivare proprio a Bremer. Quello di Gatti infatti, pare essere un profilo gradito al tecnico del Torino Ivan Juric. L'Inter, quindi, deve stringere i tempi per evitare di farselo scappare.