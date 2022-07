L’Équipe annuncia: Skriniar-PSG, accordo trovato. Cifre e tempistiche per la chiusura

L'autorevole quotidiano francese L'Équipe riporta che l'accordo definitivo tra il Paris Saint-Germain e l'Inter per Milan Skriniar sarebbe stato trovato. Nella giornata di ieri, mentre i ragazzi di Simone Inzaghi scendevano in campo nell'amichevole contro il Lugano, lo slovacco è rimasto a Milano, poiché tornato ad allenarsi solo da poche ore ed alle prese con il recupero da un infortunio subito qualche settimana fa in nazionale. A quanto pare però, per Skriniar e per l'Inter c'è stato il tempo anche per un incontro con degli intermediari del PSG, durante il quale ci sarebbe stata l'accelerata decisiva nella trattativa.