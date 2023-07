Potrebbe essere l’agosto degli attaccanti, con una serie di incastri ad alti livelli in grado di spostare attaccanti da centinaia di gol in carriera. Senza scomodare i grandissimi come Mbappé e Osimhen visti gli alti costi, anche l’Inter potrebbe rientrare in un giro di punte con un assist che potrebbe provenire da Mauro Icardi.

L’attaccante è stato acquisto dal Galatasaray ma sta valutando la possibilità di volare in prestito in Argentina per stare più vicino alla famiglia e alla compagna Wanda Nara che sta attraversando un momento delicato dal punto di vista della salute. Secondo La Gazzetta dello Sport dunque, tra i candidati a prendere il posto di Icardi ci sarebbe anche Joaquin Correa, in uscita dall’Inter che sta cercando acquirenti per liberarsi di un giocatore scivolato indietro nelle gerarchie e che occupa parecchio spazio a bilancio. Già a gennaio i turchi si erano mossi sul Tucu senza però convincere la dirigenza nerazzurra. Oggi il Gala potrebbe proporre formule più interessanti e anche il giocatore potrebbe aprire alla pista turca. Dipende innanzitutto di Icardi.