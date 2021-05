Dalla Germania – Il Bayern Monaco molla Hakimi: “Costa troppo”

Il Bayern Monaco si era interessato ad Achraf Hakimi, ma le richieste dell'Inter sono troppo alte per poter essere accontentate

Nei giorni scorsi si è parlato di un interesse del Bayern Monaco per Achraf Hakimi . Secondo quanto riportato da Abendzeitung Muenchen, però, il club tedesco starebbe per mollare la presa. Il terzino farebbe sicuramente comodo alla squadra di Monaco, soprattutto nel 3-5-2 del futuro allenatore Julian Nagelsmann, ma le richieste dell' Inter sono molto alte.

Il Bayern Monaco ritiene il suo valore di mercato di 50 milioni di euro molto alto. Valore di mercato che sarebbe destinato a crescere. Nonostante, la pandemia da Covid-19 abbia creato molti problemi finanziari alle società italiane e non solo, l'Inter non ha nessuna intenzione di cedere i giocatori migliori in rosa, a meno che non arrivi un'offerta assurdamente alta. Offerta che il Bayern Monaco non è disposto a mettere sul piatto.