CdS – “Post-Calhanoglu? A Chivu PIACE questo giocatore del Liverpool…”

Il futuro di Hakan Çalhanoğlu resta incerto. Il contratto del centrocampista turco scade nel 2027, ma oggi l’ipotesi di un addio non è più così remota. In questa prospettiva, Cristian Chivu sta già ragionando sul centrocampo che verrà.

Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico ha fatto il nome del giocatore che vorrebbe per alzare il livello della mediana nerazzurra. Si tratta di Jones, attualmente al Liverpool e sotto contratto fino al 2027. L’inglese è particolarmente apprezzato da Chivu, che lo ritiene capace di garantire un salto di qualità al reparto.

Nel frattempo, sono state raccolte informazioni sull’entourage di Goretzka, in scadenza a fine anno con il Bayern Monaco. Tuttavia, questa pista non risulta particolarmente calda al momento. Le valutazioni proseguono, ma il nome di Jones sembra rappresentare la prima scelta per rafforzare la mediana dell’Inter in ottica futura.

Il club nerazzurro guarda avanti, consapevole che potrebbero servire innesti di peso per mantenere competitivo il centrocampo. Le indicazioni di Chivu potrebbero rivelarsi preziose per programmare le prossime mosse di mercato.