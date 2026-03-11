Verso Inter-Atalanta, Chivu fa la conta degli infortunati: novità su Bastoni

L’Inter si prepara alla sfida di sabato contro l’Atalanta con qualche segnale positivo dall’infermeria. Dopo aver affrontato il derby senza la coppia d’attacco titolare, Chivu può contare sul recupero di almeno uno dei suoi attaccanti principali.

Nonostante il giorno libero concesso dall’allenatore, ieri alcuni giocatori si sono presentati comunque ad Appiano Gentile. Un gesto che non è passato inosservato e che testimonia la voglia di tornare a disposizione della squadra. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, non tutti gli infortunati saranno pronti per il match di sabato pomeriggio.

La notizia positiva riguarda soprattutto Thuram, che ha smaltito l’influenza e potrà tornare a far coppia con Pio Esposito in attacco. Su Bastoni c’è ottimismo rispetto al fatto che la forte contusione alla tibia subita nel derby possa essere completamente superata in settimana, mentre Dumfries è pronto a riprendersi la maglia da titolare dopo cinque mesi di assenza dal primo minuto.

La situazione per Lautaro e Calhanoglu è invece diversa. Il capitano e il centrocampista turco non hanno ancora recuperato completamente e Chivu dovrà pazientare ancora prima di poterli riavere a disposizione. L’obiettivo, per entrambi, è tornare in campo per la trasferta contro la Fiorentina del 22 marzo.