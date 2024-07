Nuovo colpo ufficiale Inter: c’è il contratto

L’Inter piazza il suo quinto colpo di calciomercato dopo gli arrivi di Mehdi Taremi, Piotr Zielinski, Josep Martinez e Luka Topalovic. È stato infatti depositato ufficialmente in Lega il contratto del nuovo innesto in difesa, Alex Perez.

Il difensore classe 2006 arriva dal Betis Siviglia per 500mila euro. Paragonato spesso a Gerard Piqué, Simone Inzaghi lo valuterà in ritiro per stabilire la strategia in vista del suo futuro, che potrebbe essere subito in Prima Squadra oppure in Primavera, agli ordini di Andrea Zanchetta.