I 2 DIFENSORI preferiti dell’Inter dopo Cabal alla Juventus

L’Inter si sta guardando intorno per reperire un nuovo difensore mancino che possa fare da alternativa ad Alessandro Bastoni. Il principale obiettivo del calciomercato nerazzurro era Juan Cabal del Verona, che però si è trasferito alla Juventus a seguito del deciso inserimento bianconero. Il Corriere dello Sport oggi in edicola sui profili preferiti dall’Inter dopo che l’affare per il colombiano è saltato.

Il primo è Jakub Kiwior, polacco classe 2000 in forza all’Arsenal con un passato allo Spezia. Durante la stagione e mezzo trascorsa in Liguria, ha acquisito esperienza e abilità come mancino in una difesa a tre, attirando proprio le attenzioni dei Gunners, che invece con Mikel Arteta giocano a quattro. Kiwior ha il vantaggio di conoscere già la Serie A, ma ci sono vari ostacoli per un eventuale acquisto. Il primo è legato alla formula di trasferimento chiesta dai londinesi, che vogliono una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto; l’Inter, però, al momento può offrire solo un diritto di riscatto. Sul polacco, inoltre, c’è anche il Bologna che potrebbe chiedere l’inserimento del suo cartellino come contropartita tecnica nella trattativa per Calafiori all’Arsenal.

Il secondo è Johan Vasquez del Genoa. Il messicano classe 1998 piace in Viale della Liberazione vista l’abilità dimostrata nella difesa a tre molto dinamica di Alberto Gilardino durante la stagione passata. Secondo il quotidiano romano, il suo acquisto sarebbe più fattibile rispetto a Kiwior, ma anche qui bisogna fare i conti con alcune contingenze. Il Grifone, infatti, ha già ceduto il portiere Josep Martinez proprio all’Inter e potrebbe perdere anche Albert Gudmundsson (piace sempre ai nerazzurri e non solo). Difficile, quindi, che i liguri possano privarsi di tre titolari in una sola sessione di mercato, ma un’offerta convincente potrebbe cambiare le carte in tavola.