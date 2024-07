Rivelazione clamorosa: “L’Inter vuole Chiesa”

Continua a tenere banco il futuro di Federico Chiesa, ala della Juventus in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno 2025 che sembra non rientrare nei progetti tecnici di Thiago Motta. I bianconeri vorrebbero ovviamente cederlo a titolo definitivo per scongiurare il rischio di un addio a parametro zero fra un anno, ma la situazione è in divenire.

In Serie A, su di lui c’è da tempo l’interesse della Roma di Daniele De Rossi, che apprezza molto il ragazzo classe 1997 ma non ha ancora trovato l’intesa con la Juventus. Sull’ex Fiorentina, però, ci sarebbe anche l’Inter. La rivelazione arriva da Maurizio Romei, presidente della Settignanese, scopritore di Chiesa fra il 2002 e il 2007 e oggi suo amico. Queste le sue dichiarazioni a TuttoJuve.com:

“Ho sentito Federico quasi tutte le settimane, è stato uno dei pochi che si è salvato durante l’ultimo Europeo. Mercato? Gli ho chiesto se resta alla Juve, questo sì. Federico vuole giocare la Champions League. Così gli ho detto di andare all’estero, aggiungendo poi che ha bisogno di un allenatore dopo Allegri che possa dargli nuovamente fiducia. In realtà sono a conoscenza dell’interesse dell’Inter, la voce di un loro apprezzamento è reale. Chiesa è sul mercato e sicuramente, anche con altri club, qualcosa può succedere da qui a fine agosto“.