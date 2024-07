Doccia gelata per l’Inter: “L’acquisto può saltare”

Dopo Juan Cabal, per l’Inter potrebbe sfumare un altro affare in entrata che sembrava ormai definito: si tratta, nello specifico, dell’acquisto di Tanner Tessmann del Venezia. Il club nerazzurro ha chiuso da tempo la trattativa con i lagunari per l’acquisto del centrocampista americano, ma la volontà di Marotta e Ausilio è quella di mandarlo subito in prestito per una stagione e riaccoglierlo nella prossima.

Un aspetto, questo, che si sta rivelando particolarmente ostico. Lo ha annunciato il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, nel corso di una conferenza stampa in mattinata: “Andrà via Tessmann e dovremo prendere un nuovo centrocampista. Aveva già qualche possibilità l’anno scorso, ma non molto concreta oppure con offerte non congrue. Ora il ragazzo ha espresso la volontà di andare e ci sono diverse trattative per lui“.

“Con l’Inter quindi non è chiusa? Con la società era chiusa. Da parte nostra c’era la volontà di prenderlo in prestito, lui preferisce da andare da altre parti. L’Inter poi si sarà messa a cercare una soluzione, ma la cosa può anche saltare per questo aspetto. Torino? Non mi ha mai chiamato. Mi ha chiamato il Como, la Fiorentina ha fatto dei sondaggi e i procuratori dicono che ci sono tante squadre interessate“.