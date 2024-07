Difensore, l’Inter accelera: “C’è margine per chiudere”

Ormai da settimane il mirino dell’Inter è puntato sulla ricerca di un difensore centrale mancino che faccia da alternativa ad Alessandro Bastoni. In tal modo, i nerazzurri coprirebbero il buco lasciato dal grave infortunio di Tajon Buchanan con lo spostamento di Carlos Augusto da vice Dimarco.

La prima opzione per il presidente Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio conduceva a Juan Cabal del Verona, affare saltato dopo l’inserimento della Juventus che si è assicurata il giocatore colombiano classe 2001.

Secondo il Corriere dello Sport, uno dei principali obiettivi nerazzurri adesso sarebbe Johan Vasquez del Genoa. Il messicano del 1998 è infatti già rodato nella difesa a tre nella posizione di Bastoni, che ha ricoperto in questa stagione agli ordini del tecnico Alberto Gilardino. Rispetto ad altri profili come Jakub Kiwior, il quotidiano romano descrive Vasquez come più raggiungibile, in quanto ci sarebbero maggiori margini per chiudere in presenza di un’offerta convincente.

Difficile, in ogni caso, che il Genoa accetti la formula del prestito. La società ligure si è già privata del portiere Josep Martinez cedendolo alla stessa Inter e potrebbe fare lo stesso con Albert Gudmundsson. Per il Grifone si tratterebbe di vendere il terzo titolare ed è per questo che servirà una proposta particolarmente valida.