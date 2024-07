Inter, ecco la nuova strategia: “Gudmundsson può arrivare solo così”

La priorità dell’Inter sul calciomercato, almeno ufficialmente, resta un difensore di piede mancino. L’infortunio di Tajon Buchanan apre infatti una lacuna in rosa che dovrà essere colmata, anche perché Simone Inzaghi non prescinde dall’idea di avere due giocatori per ruolo a disposizione.

Un’eccezione, però, potrebbe essere pensata per l’attaccante. In quel reparto, infatti, il tecnico piacentino gradirebbe avere cinque giocatori a disposizione per due posti, visto l’enorme numero di partite che i nerazzurri potrebbero giocare con cinque manifestazioni in vista: Serie A, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Mondiale per Club,

Il Corriere dello Sport scrive che l’interesse dei nerazzurri per Albert Gudmundsson resta molto vivo e in Viale della Liberazione stanno studiando una nuova strategia per portare l’islandese a Milano. La formula pensata per accontentare il Genoa sarebbe quella di un prestito molto oneroso (circa 10 milioni) con diritto (non obbligo) di riscatto a 15 milioni. Detto che il Grifone potrebbe chiedere qualcosa in più per arrivare alla valutazione di 30 milioni complessivi, il grande investimento iniziale dei nerazzurri rappresenterebbe una sorta di garanzia sulla volontà di riscattare il giocatore a fine stagione.

Per finanziare l’operazione, però, l’Inter deve muoversi in uscita. E qui la novità – sempre secondo il quotidiano romano – riguarda Marko Arnautovic, che potrebbe continuare la sua esperienza a Milano da quinta punta, rimanendo però fuori dalla lista UEFA. Chi invece saluterà sicuramente è Joaquin Correa, per il quale la dirigenza attende un’offerta da 8 milioni di euro dai club interessati.

La soluzione più rapida potrebbe essere garantita dalla cessione a titolo definitivo di Valentin Carboni, che però l’Inter sacrificherebbe solo a fronte di un’offerta da 40 milioni di euro. Se questa non arrivasse, i nerazzurri opterebbero per un nuovo prestito. L’idea sarebbe dunque quella di disporre di un attacco a cinque punte composto da Lautaro, Thuram, Taremi, Gudmundsson e Arnautovic.