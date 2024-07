Dumfries-Inter, la svolta: decisione presa e annuncio ufficiale in arrivo

Sta per risolversi definitivamente l’intrigo attorno a Denzel Dumfries, esterno dell’Inter in scadenza di contratto al 30 giugno 2025. Da mesi, infatti, il club nerazzurro ha disegnato la strategia attorno all’olandese: in caso di rinnovo rimarrà a Milano, altrimenti si opterà per la cessione immediata sul calciomercato in modo da non perderlo a zero fra un anno.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’intesa per il prolungamento sarebbe stata raggiunta e presto arriverà l’annuncio ufficiale. Dalle cifre che circolavano nelle settimane passate, il nuovo accordo economico dovrebbe attestarsi intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione, in linea con quanto percepisce il collega della fascia opposta, Federico Dimarco.

Si tratterebbe di una firma per niente scontata, visto che la trattativa a un certo punto sembrava orientata al pessimismo. In autunno, infatti, l’entourage di Dumfries aveva chiesto addirittura 5,5 milioni a stagione, ricevendo un secco diniego da Marotta e Ausilio. Poi, con l’inizio della primavera, l’olandese è sceso a più miti consigli, prefigurando di fatto l’intesa con l’Inter per prolungare la sua esperienza cominciata nel 2021.