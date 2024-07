Nuovo attaccante Inter, non solo Gudmundsson: “C’è il piano B”

La volontà di Simone Inzaghi per la stagione 2024-25 è quella di avere cinque attaccanti a disposizione. L’alto numero di partite previsto, combinato con gli insegnamenti tratti dalla stagione passata, spingono il tecnico piacentino alla richiesta di una punta in più, in modo da non sovraccaricare alcuni elementi come nel 2023-24.

Al momento, il reparto d’attacco nerazzurro si fonda su tre certezze: Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi. Il quarto e il quinto slot sono attualmente occupati da Marko Arnautovic e Valentin Carboni, che non sono certi della permanenza.

La pista preferita da Inzaghi porta dritti ad Albert Gudmundsson, mandando il giovane argentino classe 2005 a giocare in prestito (oppure optare per la cessione a titolo definitivo, ma solo con un assegno da 40 milioni) e mantenendo in rosa Arnautovic da quinta punta. Tuttavia, le alte richieste del Genoa per l’islandese non offrono garanzie sulla buona riuscita dell’affare.

Secondo il Corriere dello Sport, Marotta e Ausilio starebbero dunque studiando un piano B che vada oltre Gudmundsson. L’identikit è già definito: attaccante giovane, che abbia capacità di dribbling nell’uno contro uno e al contempo accetti la decisione di rimanere fuori dalla lista UEFA (dove entrerebbe invece Arnautovic) e quindi dalla Champions League.