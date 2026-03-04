L’Inter guarda al futuro della porta e valuta diversi profili per sostituire un Yann Sommer in scadenza di contratto. Secondo Repubblica, i nerazzurri seguono con attenzione e da tempo Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham che da diversi anni è un pallino del ds interista Piero Ausilio. Il classe 1996 potrebbe lasciare gli Spurs per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro.

Sul giocatore però si registra anche l’interesse della Juventus, che cerca un portiere per rimpiazzare un Di Gregorio che continua a non convincere. I bianconeri apprezzano molto anche Carnesecchi, ma strapparlo all’Atalanta si prospetta complicato vista la valutazione di circa 45 milioni di euro. Per questo motivo le attenzioni si stanno spostando proprio su Vicario, con il rischio di una battaglia di mercato tra le due società.

C’è però un altro nome che accomuna Inter e Juventus: Alisson Becker. Il portiere brasiliano del Liverpool, ex Roma, andrà in scadenza di contratto nel 2027 e ad ottobre compirà 34 anni. I Reds hanno già acquistato il suo successore, il georgiano Giorgi Mamardashvili, quindi una trattativa per la cessione dell’estremo difensore sudamericano risulterebbe facilitata.