GdS – Tutti d’accordo su Thiago Almada: si può fare il sacrificio

In casa Inter sono tutti d'accordo sul talento sul centrocampista del Velez che potrebbe infiammare il mercato nerazzurro

L' Inter ha intenzione di puntare sui giovani per la prossima stagione. Si è già parlato di un possibile ritorno di Dimarco, Salcedo e Vanheusden dai rispettivi prestiti, ma i nerazzurri hanno già messo nel mirino il giovane centrocampista del Velez, Thiago Almada . Come riporta La Gazzetta dello Sport , sull'edizione odierna del quotidiano, a Milano sarebbero tutti d'accordo sul talento del calciatore e sarebbero disposti ad un sacrificio pur di portarlo in terra lombarda.

Il centrocampista offensivo classe 2002 ha collezionato già 72 presenze in prima squadra e ha il contratto in scadenza nel 2023. Ed è proprio il contratto in scadenza che fa ben sperare l'Inter per l'abbassamento del prezzo. Sicuramente non si andrà sotto i 20 milioni di euro, ma i nerazzurri sono disposti a far un sacrificio, soprattutto qualora i conti dovessero essere apposto. In quel caso, la squadra mercato nerazzurra è già pronta all'assalto.