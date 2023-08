Colpo di scena per il mercato dell’Inter che secondo quanto riferisce il giornalista Alfredo Pedullà sta per dare una svolta imminente alla scelta dell’attaccante. Anzi, bisogna parlare al plurale perché secondo l’esperto di mercato la dirigenza nerazzurra si sarebbe ritirata dalla corsa a Folarin Balogun, comunicando la decisione all’Arsenal e all’entourage del giocatore. Il motivo sarebbe legato alla corsa al rialzo dei Gunners, con l’Inter che aveva avuto rassicurazioni sulla possibilità di chiudere a 30 milioni più 5 di bonus e magari una percentuale sulla rivendita: le condizioni sono cambiate e la società interista ha preferito farsi da parte.

Ora però l’obiettivo è quello di piazzare due acquisti in attacco. All’Inter confidano di poter piazzare in uscita Correa e sempre secondo Pedullà l’intenzione è quella di aumentare l’offerta per Mehdi Taremi del Porto sopra ai 25 milioni di euro avvicinandosi alle richieste dei lusitani (circa 30) e poi anche su Marko Arnautovic, sul quale si confida che il Bologna possa presto liberarlo.