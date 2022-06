GdS – Una poltrona per tre: l’Inter chiede tempo al nuovo esterno

Bellanova, Cambiaso e Udogie sono i profili sondati nelle ultime settimane

Antonio Siragusano

La partenza inaspettata di Ivan Perisic ha senz'altro lasciato un grande vuoto sulla fascia sinistra, sebbene l'Inter abbia in Robin Gosens un titolare di tutto rispetto. Per questa ragione da settimane ha iniziato i colloqui per il nuovo esterno da affiancare all'esterno tedesco. In pole position rimane Raoul Bellanova, laterale destro che il Cagliari ha riscattato per 800 mila euro dal Bordeaux dopo l'ottima annata giocata in prestito in Serie A.

L'eventuale arrivo dell'esterno destro comporterebbe il dirottamento di Matteo Darmian a sinistra come vice Gosens, una posizione che l'italiano ha ricoperto poche volte con Simone Inzaghi. In questo senso vanno letti gli incontri dei giorni scorsi con gli agenti di Andrea Cambiaso e Destiny Udogie, entrambi perfetti per giocare a sinistra. L'esterno del Genoa è però conteso alla Juventus, mentre per quello dell'Udinese pesa una valutazione da oltre 20 milioni.

L'Inter non sembra comunque aver fretta, soprattutto perché prima vorrà chiudere in avanti gli affari Lukaku e Dybala e solamente in un secondo momento prendere una scelta definitiva. Tra l'altro, La Gazzetta dello Sport non esclude ancora una possibile partenza di Dumfries a fronte di vari interessamenti dalla Premier League. Una cessione dell'olandese costringerebbe i nerazzurri al doppio colpo sulle fasce, possibilità che suggerisce ai dirigenti interisti di non affondare ancora il colpo e prendere tempo aspettando il corso degli eventi.