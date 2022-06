GdS – Lukaku, il ritorno all’Inter è (quasi) realtà: tutti i dettagli

Il centravanti belga tornerà in prestito secco a vestire la maglia nerazzurra

Antonio Siragusano

La giornata di oggi potrebbe essere ricordata come quella del ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Ci siamo quasi, l'accordo con il Chelsea non è ancora arrivato, ma il contatto di ieri ha avvicinato ulteriormente le parti. Il club nerazzurro sino a questo momento si è spinto sui 5 milioni di euro più 3 di bonus, a fronte di una richiesta da 10 milioni per il prestito secco più bonus legati a risultati collettivi.

L'Inter, però, nonostante il grande sforzo del Chelsea, non ha ancora ottenuto il sì definitivo di Steven Zhang. Il presidente ha chiesto ai dirigenti nerazzurri di continuare a trattare ad oltranza per convincere i 'Blues' a scendere sotto la soglia dei 10 milioni. Un bel rischio che potrebbe fare irrigidire il club londinese, anche se - come spiegato questa mattina da La Gazzetta dello Sport - le possibilità che l'affare salti sono a questo punto poche.

La rosea ha rivelato che in settimana il Chelsea, dopo il tentativo a vuoto per Dumfries, aveva provato a far inserire come contropartita anche il nome di Bastoni, blindato invece dall'Inter. I nerazzurri vogliono chiudere in prestito secco l'arrivo di Lukaku senza dover sacrificare i suoi pezzi pregiati. Questione di ore prima che Big-Rom possa tornare a vestire ancora una volta la maglia nerazzurra.