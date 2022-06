L’Equipe – PSG, grosso rosso in bilancio: Skriniar si complica, l’Inter spara alto

La trattativa tra PSG e l' Inter per Skriniar presenta diversi ostacoli. Sembrava che l'assalto al difensore slovacco potesse realizzarsi nel giro di pochi giorni ma, come scrive l'Equipe, c'è stata una frenata in tal senso. I nerazzurri sono pronti al sacrificio di Skriniar ma soltanto di fronte a un'offerta valida , ovvero sia da circa 80 milioni di euro.

La cifra è ritenuta troppo alta dal PSG, anche per via del grande rosso in bilancio che i parigini registreranno alla chiusura del prossimo bilancio: l'Equipe parla di perdite tra i 200 e 300 milioni di euro. Tutto questo complicherebbe di molto la trattativa: l'Inter, almeno per il momento, non sembra essere intenzionata ad accettare offerte al ribasso per il proprio pilastro in difesa.